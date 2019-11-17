В Киеве появятся стоянки для такси

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киеве обустроят 5 отдельных стоянок для такси. Первая из них заработает 21 ноября в центре столицы (ул. Б.Хмельницкого).
Об этом сообщил заместитель мэра Киева Николай Поворозник на странице в FACEBOOK.
Адреса, где планируется открыть стоянки для такси:
В Верховную Раду направили законопроект №3107, которым предлагаются следующие нововведения для рынка такси:
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - Разумков4 ч. назад - 786 17
Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардовВчера, 17:00 - 2897 6
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 11716 5
68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость5 ч. назад - 1030 4
Отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении - законопроект4 ч. назад - 813 3
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 11716 5
Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардовВчера, 17:00 - 2897 6
Альфа-банк изменил валютные ставки в «Альфа Депозите»5 ч. назад - 2063 1
Украинцам предлагают новый механизм установления тарифов и новые договора - законопроектВчера, 21:00 - 1258 3
68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость5 ч. назад - 1030 4
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаПозавчера, 12:38 - 1518 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1790
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 867
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1285 3
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1218