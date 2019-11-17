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В Киеве появятся стоянки для такси

В Киеве появятся стоянки для такси

В Киеве обустроят 5 отдельных стоянок для такси. Первая из них заработает 21 ноября в центре столицы (ул. Б.Хмельницкого).

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Николай Поворозник на странице в FACEBOOK.

Как ездить в такси и не переплачивать

Адреса, где планируется открыть стоянки для такси:

  • ул. Городецкого;
  • ул. Вокзальная, 1;
  • ул. Большая Васильковская, 65-57/3;
  • ул. Большая Васильковская, 84-74.

Справка Finance.ua:

В Верховную Раду направили законопроект №3107, которым предлагаются следующие нововведения для рынка такси:

  • ввести обязательное страхование пассажиров;
  • ввести ответственность информационно-диспетчерских служб и надзор/контроль за такими службами;
  • ввести прямое требование к водителям о подтверждении их психического здоровья;
  • блокировать или удалять перевозчика из реестра за систематические нарушения ПДД и т.д.

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По материалам Finance.UA
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