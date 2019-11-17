В Киеве появятся стоянки для такси

В Киеве обустроят 5 отдельных стоянок для такси. Первая из них заработает 21 ноября в центре столицы (ул. Б.Хмельницкого).

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Николай Поворозник на странице в FACEBOOK.

Адреса, где планируется открыть стоянки для такси:

ул. Городецкого;

ул. Вокзальная, 1;

ул. Большая Васильковская, 65-57/3;

ул. Большая Васильковская, 84-74.

Справка Finance.ua:

В Верховную Раду направили законопроект №3107, которым предлагаются следующие нововведения для рынка такси:

ввести обязательное страхование пассажиров;

ввести ответственность информационно-диспетчерских служб и надзор/контроль за такими службами;

ввести прямое требование к водителям о подтверждении их психического здоровья;

блокировать или удалять перевозчика из реестра за систематические нарушения ПДД и т.д.

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