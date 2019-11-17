«Слуги народа» хотят урегулировать внеочередное получение жилья

«Слуги народа» 14 ноября подали в Верховную Раду проект закона №2443, в котором предлагают внести изменения в Жилищный кодекс.

Об этом говорится в “Проекте Закона о внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса Украинской ССР о внеочередном обеспечении жильем лиц, взятых на учет до 01 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения”.

Инициаторы законопроекта указывают в пояснительной записке, что до сих пор не урегулированы случаи, когда в многоквартирном доме проживают лица, которые в свое время не воспользовались правом на приватизацию квартиры по независящим от них причинам.

Что предлагают. Дополнить статью нормой о том, кому вне очереди предоставляется жилое помещение:

лицам, которые до 01 января 1993 года взяты на учет;

лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, не имеют собственного жилья;

лицам, которым не предоставлялись жилые помещения в постоянное пользование в согласно действующему Жилищному Кодексу Украинской ССР ;

лицам, которые по независящим от них причинам не воспользовались правом приватизации жилья из государственного жилищного фонда и проживают в жилье временного назначения.

Как сейчас. По законодательству, право на внеочередное получение жилья имеют:

лица с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и приравненные к ним;

граждане, жилье которых вследствие стихийного бедствия стало непригодным для проживания;

лица, направленные в порядке распределения на работу в другую местность;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки,

граждане, незаконно осужденные и впоследствии реабилитированные, в случае невозможности возврата занимаемого ранее жилого помещения;

дети с инвалидностью из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

семьи, имеющие 5 и более детей, и в случае рождения у одной женщины одновременно трех и более детей;

лица, избранные на выборную должность, когда это связано с переездом в другую местность;

члены семьи народного депутата Украины в случае его смерти в период выполнения депутатских обязанностей в Верховной Раде Украины на постоянной основе.

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