«Слуги народа» хотят урегулировать внеочередное получение жилья

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«Слуги народа» 14 ноября подали в Верховную Раду проект закона №2443, в котором предлагают внести изменения в Жилищный кодекс.
Об этом говорится в “Проекте Закона о внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса Украинской ССР о внеочередном обеспечении жильем лиц, взятых на учет до 01 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения”.
Инициаторы законопроекта указывают в пояснительной записке, что до сих пор не урегулированы случаи, когда в многоквартирном доме проживают лица, которые в свое время не воспользовались правом на приватизацию квартиры по независящим от них причинам.
Что предлагают. Дополнить статью нормой о том, кому вне очереди предоставляется жилое помещение:
Как сейчас. По законодательству, право на внеочередное получение жилья имеют:
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