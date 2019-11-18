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Изменения климата могут сократить мировую экономику на 3% за 30 лет - исследование

Изменения климата могут сократить мировую экономику на 3% за 30 лет - исследование

В новом исследовании бизнес-аналитики из Economist Intelligence Unit (EIU) пришли к выводу, что в ближайшие 30 лет изменение климата сократит рост мировой экономики на 3%.

Об этом сообщает CNBC.

Международный валютный фонд ожидает, что рост мировой экономики составит всего 3% уже в 2019 году. Это самый низкий показатель более чем за десять лет.

В отчете отмечается, что больше всего пострадают Африка, Южная Америка и Ближний Восток. Это объясняется тем, что у них самые высокие средние температуры и меньше по размерам экономики, что делает их более уязвимыми для воздействия изменений климата.

Однако и США с ее крупнейшей в мире экономикой не удастся этого избежать.

В Соединенных Штатах в течение следующих трех десятилетий темпы роста могут снизиться более чем на 1% из-за изменения климата. В августе Национальное бюро экономических исследований подчеркнуло, что рост на душу населения в США может сократиться на 10,5% в течение следующих 81 года на фоне ожидаемого повышения температур по всему миру.

В прошлом году в докладе правительства США говорилось, что изменения климата обойдутся экономике США в миллиарды долларов. Позже этот же отчет был отклонен Белым домом.

Отмечается, что мировые лидеры должны встретиться в начале декабря в Мадриде на конференции ООН по изменению климата. Они будут обсуждать, как ограничить увеличение глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию, что является основной целью Парижского климатического соглашения 2015 года.

По материалам Mind
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