Изменения климата могут сократить мировую экономику на 3% за 30 лет - исследование

В новом исследовании бизнес-аналитики из Economist Intelligence Unit (EIU) пришли к выводу, что в ближайшие 30 лет изменение климата сократит рост мировой экономики на 3%.

Об этом сообщает CNBC.

Международный валютный фонд ожидает, что рост мировой экономики составит всего 3% уже в 2019 году. Это самый низкий показатель более чем за десять лет.

В отчете отмечается, что больше всего пострадают Африка, Южная Америка и Ближний Восток. Это объясняется тем, что у них самые высокие средние температуры и меньше по размерам экономики, что делает их более уязвимыми для воздействия изменений климата.

Однако и США с ее крупнейшей в мире экономикой не удастся этого избежать.

В Соединенных Штатах в течение следующих трех десятилетий темпы роста могут снизиться более чем на 1% из-за изменения климата. В августе Национальное бюро экономических исследований подчеркнуло, что рост на душу населения в США может сократиться на 10,5% в течение следующих 81 года на фоне ожидаемого повышения температур по всему миру.

В прошлом году в докладе правительства США говорилось, что изменения климата обойдутся экономике США в миллиарды долларов. Позже этот же отчет был отклонен Белым домом.

Отмечается, что мировые лидеры должны встретиться в начале декабря в Мадриде на конференции ООН по изменению климата. Они будут обсуждать, как ограничить увеличение глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию, что является основной целью Парижского климатического соглашения 2015 года.