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О дорожных работах теперь можно будет узнать в приложении «Kyiv Smart City»

О дорожных работах теперь можно будет узнать в приложении «Kyiv Smart City»

Уже в ближайшее время приложение «Kyiv Smart City» будет автоматически сообщать о дорожных ремонтных работах. Сначала такие уведомления будут получать все пользователи, а вскоре только те, кому эта информация нужна.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий.

Система напомнит, если срок действия купленного QR-билета заканчивается. В дни общегородских мероприятий пользователям приходят сообщения о перекрытии дорог и изменение маршрутов общественного транспорта.

Разработчики также запустили в приложении раздел «Афиша мероприятий». Для удобства созданы три подразделения: «Культурные мероприятия», «Отдых», «Образовательные мероприятия». При включенной геолокации пользователи могут выбирать события по таким параметрам, как время, популярность и место проведения. А если активный киевлянин хочет поместить в приложение собственное мероприятие – он получит такую ​​возможность. Необходимо лишь создать ивент на ресурсе kyivmaps, который интегрирован в приложение, и в разделе «Афиша» все пользователи программы увидят мероприятие. В 2020 году развитие приложении продолжится.

Киев – первый украинский город в смартфоне. Сегодня уже более 130 000 пользователей загрузили городской приложение «Kyiv Smart City».

По материалам 100realty.ua
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