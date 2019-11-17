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Газпром заполнил газом обе нитки Турецкого потока

Газпром заполнил газом обе нитки Турецкого потока

Пуско-наладочные мероприятия перед вводом в эксплуатацию газопровода Турецкий поток находятся на завершающем этапе. Сам пуск должен состояться до конца 2019 года, сообщили в Газпроме.

В настоящее время заполнены газом обе нитки Турецкого потока, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции.

«Компрессорная станция Русская и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пуско-наладочные работы на приемном терминале в Турции», — сказано в сообщении.

Каждая из ниток газопровода Турецкий поток, проложенного по дну Черного моря, способна прокачивать по 15,75 млрд кубометров газа в год. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая — для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

По материалам НВ
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