Украина на пять позиций улучшила свое место в Индексе гражданств мира

Украина с оценкой 38,2% заняла 75-е место в Индексе гражданств мира QNI.

Об этом свидетельствует рейтинг, представленный компанией Henley&Partners.

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Индекс QNI (Quality of Nationality Index) рассматривает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.

Все гражданства разделены на пять категорий: самая высокая категория (показатель от 75% и выше), высшая категория (от 50% до 74,9%); высокая категория (от 35% до 49,9%), средняя категория (от 20% до 34,9%) и низкая категория (ниже 20%). Таким образом, гражданство Украины отнесено к высокой категории.

Первое место несколько лет подряд занимает гражданство Франции. Страна набрала 83,5%. С небольшим отставанием за ней идут Германия и Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Исландия.

Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на 8-м месте (80,3%). США занимает 25-е место, уступая странам Евросоюза в возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы.

Самые низкие показатели – у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).