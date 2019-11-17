Межбанк: в поведении курса сохранится интрига

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Среда сохранит определенную интригу по дальнейшему поведению курса в ближайшие дни. Активность клиентов сохранится на достаточно высоком уровне, а объем операций по нашим прогнозам составит $230-250 млн при совершении до 630 сделок.
На поведение валютного рынка повлияют следующие факторы:
1) Завершение основного периода налоговых платежей у компаний. Бизнесу надо окончательно рассчитаться с государством и сегодня все компании, кто еще не успел это сделать – будут заниматься погашением задолженности по налогам. Штрафы платить никому не интересно, и клиенты будут торопиться закрыть эти платежи. Дефицит гривны у компаний заставит их активнее продавать валюту на межбанке, и это сыграет на укрепление нацвалюты;
2) Расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины за ОВГЗ. Как мы и прогнозировали – особых объемов продаж облигаций не произошло. Из предложенных гривневых бумаг на общую сумму по номиналу 2,8 млрд гривен – купили всего на 1,317 млрд. Но эти ОВГЗ надо сегодня оплатить и нерезиденты уже со вчерашнего дня были замечены с продажей валюты для финансирования этих сделок. Продолжат ее продавать они и сегодня, но не в очень больших объемах. Тем не менее, за счет этого фактора предложение валюты на торгах увеличится, что также сработает в пользу гривны;
3) Наличный рынок и ликвидность банков.
Вчера наличный рынок продолжил “жить своей жизнью” и не стал особо реагировать на взлеты и падения котировок межбанка. То же самое происходит и сегодня – обменники без проблем продают доллара в тех же пределах 24,30-24,40 гривен, и этой стабильностью также подыгрывают нацвалюте.
Корсчета банков на утро 20 ноября еще просели на 3,85 млрд гривен — до 53 млрд, и это также позитивная новость для рынка в части укрепления позиций гривны. Падение корсчетов закономерно в дни бюджетных платежей, так как клиенты перечисляют налоги на отдельные счета в Казначействе (т.е. на счета “вне банков”).
Как и во все последние дни — при избытке предложения доллара на торгах НБУ будет его выкупать в резервы, что частично и поддержит котировки доллара на торгах. Если же будут попытки ситуативного и во многом спекулятивного разогрева курса – Нацбанк не станет тратить резервы для тушения “пожаров”.
Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,10-24,30 гривен при зависимости тренда по курсу от действий крупнейших местных игроков (кто не успел еще закрыть свои долги перед бюджетом) и нерезидентов, рассчитывающихся по результатам вчерашнего аукциона по ОВГЗ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,14 / 24,17
евро – 26,73 / 26,76
российский рубль – 0,3781 / 0,3789
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