Фонд гарантирования завершил ликвидацию двух банков

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО «Омега Банк» и ПАО «КБ «Промэкономбанк».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
“18 ноября 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО «Омега Банк» как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным”,- говорится в сообщении. Также, 18 ноября 2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения ПАО «КБ «Промэкономбанк» как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.
Правление Национального банка Украины 5 сентября 2014 года приняло постановление №552 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО “КБ “Промэкономбанк”. А 6 июля 2015 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии ПАО «Омега Банк» и ликвидации финучреждения.
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