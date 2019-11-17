Более 32 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

Более 32 тысяч украинцев уже перенесли мобильные номера.

Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.

“По состоянию на 20 ноября 2019 года 32 тысячи 303 мобильных номеров перенесено между операторами связи”, – сообщили в центре.

Напомним, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.

Справка Finance.ua:

Чтобы перенести мобильный номер, нужно:

зарегистрировать на себя номер у старого оператора;

подать заявку новому оператору;

прийти в любой официальный магазин вашего нового оператора и получить новую SIM -карту;

при регистрации мобильного номера нужно показать документ, удостоверяющий личность. И это необязательно паспорт.

Оператор может отказать, если:

номер не зарегистрирован;

номер зарегистрирован на другое лицо;

в заявлении на перенос номера приведены неполные или недостоверные данные;

заявление на перенос номера подано раньше;

после последнего переноса номера не прошло 30 календарных дней;