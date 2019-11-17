Более 32 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

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Более 32 тысяч украинцев уже перенесли мобильные номера.
Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.
“По состоянию на 20 ноября 2019 года 32 тысячи 303 мобильных номеров перенесено между операторами связи”, – сообщили в центре.
Напомним, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.
Чтобы перенести мобильный номер, нужно:
Оператор может отказать, если:
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