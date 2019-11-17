"Таможенный безвиз" с ЕС может заработать в 2021 году

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Заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина и ЕС во время переговоров в формате Комитета ассоциации в торговом составе начали диалог о взаимном признании уполномоченных экономических операторов, или о подготовке так называемого “таможенного безвиза”.
По его словам, в Украине уже принято соответствующее законодательство, над внедрением которого стороны будут совместно работать в течение 12 месяцев.
“Таким образом, где-то на конец следующего года мы можем выйти на этап начала переговоров о взаимном признании. Тогда мы выйдем на формализованный “трек”, это уже не будет политическое обещание. Если такие формальные переговоры начнутся, где-то в 21 году мы можем получить “таможенный безвиз”, – сказал Качка.
Он заметил, что такого рода соглашение с ЕС будет касаться украинских экспортеров и импортеров, – всех компаний, которые торгуют с Евросоюзом. По его словам, на практике это может означать, что украинская таможня будет интегрирована в таможенную систему Европейского Союза, что может позволить, к примеру, украинскому экспортеру, который имеет статус авторизованного экономического оператора, перевозить товар в Германию.
“Мы имеем большую поддержку со стороны Евросоюза, потому что здесь все понимают: это будет означать снятие ограничений на товарооборот и очень существенное снижение всех коррупционных рисков”, – добавил Качка.
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