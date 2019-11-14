Межбанк: ситуативная победа для гривны

Спекулятивные раскачки курса доллара во второй половине понедельника порядком озадачили наблюдателей, клиентов и сами банки. Ведь при всех предпосылках к дальнейшему укреплению гривны – 18 ноября котировки тем не менее выросли. Поэтому для участников рынка вторника было очень важным дальнейшее развитие событий и поведение курса сегодня. Если бы котировки сегодня резко поперли вверх – межбанк быстро бы превратился в генератора нового роста котировок. Если бы – вчерашний тренд по росту курса закончился – стало бы ясно, что поведение курса в понедельник – не более, чем кратковременная спекулятивная игра “на повышение”. Поэтому участники торгов и аналитики очень внимательно следили за развитием событий в первые несколько часов сессии.

К счастью для гривны – все позитивные предпосылки по остановке дальнейшего роста курса – сработали. Период бюджетных платежей у клиентов и достаточно активные распродажи валюты экспортерами для финансирования своих хозяйственных операций — быстро увеличили предложение на межбанке и поддержали гривну на торгах. Несмотря на достаточно скромные результаты аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ (продано облигаций всего на 1,318 млрд гривен по номиналу) – нерезиденты все же были замечены на торгах с продажей валюты, что также подстраховало котировки нацвалюты на торгах.

А НБУ по информации участников рынка выкупил порядка $30-50 млн для пополнения резервов.

В конечном итоге, после активного противостояния курсовых интересов крупных игроков и их выхода на межбанк с основными объемами сделок – доллар за день подешевел на 7 копеек – с 24,21/24,24 гривен до 24,14/24,17 к концу сессии.

Ход торгов:

Межбанк стартовал с “опасного” для дальнейшего хода событий курса 24,21/24,24 гривен за доллар, что изначально уже было выше вчерашнего закрытия 24,165/24,2050 и предвещало новую игру “на повышение”. В первые 40 минут сессии продавцы и спекулянты очень старались “качнуть” курс вверх, искусственно создавая недостаток предложения доллара на торгах. Но покупатели оказались достаточно стойкими к таким проискам продавцов, а необходимость уплаты налогов – ограничивало и продавцов по времени “раскачки” рынка. К 11 часам продавцы все же пошли на попятную и вышли с основными продажами валюты, что привело к проседанию доллара до уровня 24,20/24,23 гривен и до 24,19/24,22 к 12:00. НБУ воспользовался ситуативным ростом предложения и выкупил через Matching порядка $30-50 млн. Это стабилизировало котировки на отметке 24,19/24,22 практически почти до 14:00.

После 14 часов – на единичных сделках – предложение доллара незначительно превышало спрос, что привело к проседанию курса до 24,14/24,17 к 16:00 и до 24,14/24,17 гривен к моменту завершения сессии.

По факту – гривна одержала ситуативную победу над долларом и нивелировала вчерашний негативный фон на межбанке от взлета котировок второй половины понедельника.

Главные события 19 ноября на межбанке:

1) Доллар просел с утренних 24,21/24,24 гривен до 24,14/24,17 к завершению сессии;

2) НБУ по информации участников рынка не выходил на торги в публичном формате аукциона, но выкупил порядка $30-50 млн через Matching;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,2052 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 20 ноября составил 24,203928.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,16 / 24,19

евро – 26,77 / 26,80

российский рубль – 0,3787 / 0,3794

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1077 / 1,1079

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