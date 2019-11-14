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Какие фракции в Раде прогуливали в ноябре больше всех

Какие фракции в Раде прогуливали в ноябре больше всех

Комитет избирателей проанализировал посещения народными депутатами Украины, парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады в ноябре. Только 299 депутатов посетили все заседания Рады в ноябре.

Об этом пишет Комитет Избирателей Украины на странице в FACEBOOK.

В целом в ноябре состоялось семь пленарных заседаний. Из 423 народных депутатов все семь заседаний посетили лишь 299 депутатов или 70% от состава Рады.

Показатели посещения среди фракций Верховной Рады:

  • «Голос» – в среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 83% депутатов;
  • «Слуга Народа» – 80%;
  • «Европейская солидарность» – 69%;
  • «Оппозиционной платформы – «За жизнь» – 61%;
  • ВО «Батькивщина» – 57%.
  • Самые низкие показатели – у группы «За будущее» – 52%.

Справка Finance.ua:

  • 1 ноября вступил в силу закон о внесении изменений в закон «О статусе народного депутата Украины», о прекращении возмещения народным депутатам затрат на депутатские полномочия за прогулы.
  • Если депутат не принимает непосредственного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более чем 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, то депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.
По материалам Finance.UA
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