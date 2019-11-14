Какие фракции в Раде прогуливали в ноябре больше всех

Комитет избирателей проанализировал посещения народными депутатами Украины, парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады в ноябре. Только 299 депутатов посетили все заседания Рады в ноябре.

Об этом пишет Комитет Избирателей Украины на странице в FACEBOOK.

В целом в ноябре состоялось семь пленарных заседаний. Из 423 народных депутатов все семь заседаний посетили лишь 299 депутатов или 70% от состава Рады.

Показатели посещения среди фракций Верховной Рады:

«Голос» – в среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 83% депутатов;

«Слуга Народа» – 80%;

«Европейская солидарность» – 69%;

«Оппозиционной платформы – «За жизнь» – 61%;

ВО «Батькивщина» – 57%.

Самые низкие показатели – у группы «За будущее» – 52%.

Справка Finance.ua:

1 ноября вступил в силу закон о внесении изменений в закон «О статусе народного депутата Украины», о прекращении возмещения народным депутатам затрат на депутатские полномочия за прогулы.