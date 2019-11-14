Какие фракции в Раде прогуливали в ноябре больше всех

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Комитет избирателей проанализировал посещения народными депутатами Украины, парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады в ноябре. Только 299 депутатов посетили все заседания Рады в ноябре.
Об этом пишет Комитет Избирателей Украины на странице в FACEBOOK.
В целом в ноябре состоялось семь пленарных заседаний. Из 423 народных депутатов все семь заседаний посетили лишь 299 депутатов или 70% от состава Рады.
Показатели посещения среди фракций Верховной Рады:
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