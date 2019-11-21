Лимиты на покупку земли пересмотрят: какими могут быть изменения

Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Принятый в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

Некоторые политики и представители аграрных ассоциаций считают такую концентрацию недопустимой. Так что же нужно брать во внимание, чтобы определить справедливые лимиты, сайт “Сегодня” расспросил экспертов.

“[Когда критикуют лимиты в пределах страны] опускают такую важную деталь, что на уровне территориальной общины есть ограничение в 35%. Не сможет кто-то один владеть целой областью или общиной. Кроме того, в законе четко прописано, что конечный бенефициар должен быть показан, будут отслеживать, чтобы связанные с ним лица не могли владеть землей. Если все это будет выполнено, то я не вижу проблем, почему тех же 0,5% не может быть на уровне страны”, – рассказал Олег Нивьевский, старший экономист проекта “Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине” Киевской школы экономики.

При этом эксперт Украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что разрешать покупку 250 тыс. га в одни руки – “это очень много”. В таком случае, продолжает он, три-четыре семьи могут стать собственниками всей земли в пределах области. По мнению экономиста, чтобы определить справедливые лимиты, нужно ответить на вопрос – для кого, собственно, проводится эта реформа.

“Сумма в одних руках говорит о том, что закладывается в основу аграрной реформы. Чем меньше земли в одних руках, тем больше ориентация аграрной реформы на фермера, чем больше земли в одних руках – тем больше ориентация на агрохолдинг”, – объясняет эксперт.

При этом стоит учесть, что на 100 га земли большой агрохолдинг создает одно рабочее место, средний агробизнес – от четырех до шести, а фермер – от восьми до 12.