SkyUp запустил продажу билетов на рейсы в Пизу

Лоукостер SkyUp Airlines запускает еще один рейс в Италию. Теперь украинцы смогут летать из Киева в Пизу.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

График: рейсы стартуют 1 апреля 2020 года и будут выполняться дважды в неделю – в среду и субботу.

Стоимость: билет на взрослого в одну сторону стоит от 1667 грн.

Забронировать билет по маршруту можно уже сейчас на сайте авиаперевозчика .

Справка Finance.ua:

Недавно в SkyUp обновили внутренние маршруты в связи с началом зимней навигации полетов:

Киев – Львов – от 698 грн;

Львов – Харьков – от 1041 грн;

Киев – Харьков – от 785 грн;

Киев – Запорожье – от 640 грн.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитывается не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.