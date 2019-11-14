SkyUp запустил продажу билетов на рейсы в Пизу

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Лоукостер SkyUp Airlines запускает еще один рейс в Италию. Теперь украинцы смогут летать из Киева в Пизу.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
График: рейсы стартуют 1 апреля 2020 года и будут выполняться дважды в неделю – в среду и субботу.
Стоимость: билет на взрослого в одну сторону стоит от 1667 грн.
Забронировать билет по маршруту можно уже сейчас на сайте авиаперевозчика.
Недавно в SkyUp обновили внутренние маршруты в связи с началом зимней навигации полетов:
Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитывается не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.
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