Японцы создали плавающий электромобиль

На автосалоне в Токио был представлен прототип электромобиля-полуамфибии Fomm One, разработанный на случай цунами и затоплений.

У Fomm One есть турбины в колесах, которые перекачивают воду в заднюю часть автомобиля, что позволяет ему двигаться со скоростью 2 мили в час по поверхности воды на затопленной дороге.

Автомобиль не предназначен для использования в качестве полноценного транспортного средства-амфибии на длительные дистанции. Он может проехать около 160 км на одной зарядке с максимальной скоростью 80 км/ч. Полная зарядка батареи занимает 7,5 часов, но в экстренном случае замена ее на запасную занимает всего пять минут.

Ожидается, что электрокар будет стоить около 20 тысяч долларов, когда он поступит в продажу в Японии весной 2020 года. Компания Fomm уже принимает заказы из Таиланда, который также страдает от сильных наводнений в последние годы.