Семь главных причин отклонить предложение о работе

Когда вы долго находитесь в поиске работы, вам может попасться сомнительное предложение, которое вы сможете принять и жалеть потом об этом еще долгое время.

Чтобы прекратить наступать постоянно на одни и те же грабли, советуем более тщательно проверять работодателя и запомнить основные причины отклонить предложение о работе.

Нарисованные перспективы

Вас пригласили на собеседование в сомнительную компанию и вы пошли из любопытства. Вдруг работодатель изображает вам прекрасную картину перспектив. Мол, это пока у нас и зарплата маленькая, и в офисе не хватает компьютеров, и клиентской базы мы не наработали, но со временем наша компания станет лидером на рынке, а вас ожидают невиданные ранее доходы.

Возможно, работодатель не думает вас обмануть, а сам искренне верит в сказанное. К тому же специалисты, которые стояли у истоков бизнеса, часто занимают в компании руководящие должности и имеют хороший доход. Но прежде чем соглашаться на предложение с перспективой, хорошо подумайте. Ведь согласно статистике, из всех начинаний выживают лишь 10% компаний.

Корпоративная культура

Работать в компании вам должно быть комфортно. Поэтому перед тем как соглашаться на предложение, узнайте, придется ли вам придерживаться строгого дресс-кода, насколько критично руководство относится к опозданиям, «отпускают» ли работников в отпуск или на больничный и тому подобное. Можете также понаблюдать за работой команды. Если стиль их взаимодействия вызывает у вас негативные эмоции – смело отклоняйте такое предложение.

Репутация

Прежде чем соглашаться на заманчивую работу, не лишним будет проверить репутацию компании. Прочитайте отзывы о работодателе в интернете, проверьте блэклисты, спросите у работников организации о тонкостях работы. Обратите также внимание на текучку кадров: если в компании очень часто появляется много вакансий – здесь явно что-то не то.

Низкая зарплата

Если вам предлагают заработную плату не просто ниже ваших ожиданий, но и ниже дохода на прошлом месте работы, то тщательно подумайте над предложением. Согласиться на работу, которая будет предусматривать интересные задачи, профессиональное развитие и повышать статус вашего резюме можно, и такая мотивация вполне нормальная. Но вы должны четко понимать, как проживете на более низкий доход, и согласится ли на это ваша семья.

Работа как якорь

Когда вы хотите развиваться, делать что-то большее или получить карьерный рост, а работа своей обыденностью и отсутствием какого-либо движения, словно якорь, тянет вас на дно, вы начинаете чувствовать угнетенность, которая со временем приводит к профессиональному выгоранию. Если у вас есть четкие карьерные цели, то слишком простая работа может их убить и заставить вас сомневаться в своих способностях. Поэтому от работы, которая не предполагает никакого развития и кажется вам слишком легкой, лучше отказаться.

Ненависть к работе

Вы счастливы от того, что оставили такую ненавистную работу, отправляетесь на встречу новым возможностям, но попадаете в похожий ад. Постарайтесь разобраться в причинах замкнутого круга: возможно, вы сами загоняете себя в бешеный ритм работы и за короткий промежуток времени устаете от всего. Но, возможно, вас раздражает сфера вашей деятельности. Поэтому после увольнения с ненавистной работы тщательно обдумайте возможность смены профессии.

Финансовая туманность

Не стоит слепо верить туманным зарплатным перспективам, о которых во всей красе рассказывает вам работодатель. Если вам обещают большую заработную плату, чем на рынке, но ее будут выплачивать премиями, надо подумать над таким предложением. Да, ежемесячные премии возможны, но если они, по словам работодателя, составят 75% от всей зарплаты – можно заподозрить обман.