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В Китае появились беспилотные ларьки на колесах (фото)

В Китае появились беспилотные ларьки на колесах (фото)

В городе Ухань, что в провинции Хубэй (КНР), появились беспилотные транспортные средства, представляющие из себя некое подобие ларьков на колесах.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на China.org.cn.

В частности, на центральной пешеходной улице появились три беспилотных автолавки 5G с набором напитков, закусок и прочих товаров для мелкорозничной торговли.

Ранее ЦТС писал о том, что компания Amazon разработала собственного автономного робота для доставки заказов. Модель представляет собой компактную шестиколесную платформу с электрическим двигателем и грузовым отсеком. Благодаря небольшим размерам и низкой скорости, робот имеет возможность передвигаться по тротуарам, а не по проезжей части дорог.

Чтобы ими воспользоваться, нужно просто взмахнуть перед электромобилем или сбоку, тот остановится. После чего можно спокойно выбирать и покупать необходимые товары или еду, путем сканирования QR-кода.

По материалам Центр транспортных стратегий
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