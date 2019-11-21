В Китае появились беспилотные ларьки на колесах (фото)

В городе Ухань, что в провинции Хубэй (КНР), появились беспилотные транспортные средства, представляющие из себя некое подобие ларьков на колесах.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на China.org.cn.

В частности, на центральной пешеходной улице появились три беспилотных автолавки 5G с набором напитков, закусок и прочих товаров для мелкорозничной торговли.



Ранее ЦТС писал о том, что компания Amazon разработала собственного автономного робота для доставки заказов. Модель представляет собой компактную шестиколесную платформу с электрическим двигателем и грузовым отсеком. Благодаря небольшим размерам и низкой скорости, робот имеет возможность передвигаться по тротуарам, а не по проезжей части дорог.

Чтобы ими воспользоваться, нужно просто взмахнуть перед электромобилем или сбоку, тот остановится. После чего можно спокойно выбирать и покупать необходимые товары или еду, путем сканирования QR-кода.