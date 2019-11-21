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За два месяца тарифы на коммуналку вырастут на 35%, – эксперты

За два месяца тарифы на коммуналку вырастут на 35%, – эксперты

Накануне выходных Кабмин принял решение о снятии ограничения на рост тарифов на тепло и горячую воду. По мнению экспертов, это первые тревожные звоночки перед очередной волной повышения тарифов для украинцев.

Уже в следующем месяце газ может подорожать на 30-35%, а с 1 января тарифы на электроэнергию хотят поднять чуть ли не в два раза.

По словам экспертов, повышение тарифов на коммуналку практически неизбежно после Нового года.

“Важно понимать: сейчас мы живем по формуле привязки цены на газ к импортному паритету, а с 1 января 2020 года снимается верхняя граница тарифов на природный газ для населения”, – отметил экономист Виктор Скаршевский.

С началом отопительного сезона европейский газ поднялся в цене и, соответственно, стремительно повышаются тарифы на природный газ для населения. В ноябре тариф на газ в Украине вырос на 14,6%, а в декабре рост тарифов продолжится – они поднимутся еще на 17-20%.

Таким образом, подорожание газа за ноябрь и декабрь составит около 35%.

По материалам TodayNews
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