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За последние полгода Bitcoin упал на 40%

За последние полгода Bitcoin упал на 40%

За последние несколько месяцев Bitcoin подешевел на 38%. На 19 ноября цена составляет $8540.

Стоимость актива начала снижаться после летнего максимума $13 800 в конце июня, заявил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

Цены на самую популярную криптовалюту продолжат падать.

“Сейчас курс Bitcoin находится ниже важного уровня сопротивления $8700, поэтому пока существуют риски дальнейшего снижения. Падение должно замедлиться на отметке $8200 – там проходит линия поддержки”, – заявил эксперт.

Эксперт считает, что началу новой волны роста стоимости главной цифровой монеты помешает множество зон сопротивления. Они находятся вблизи $8600.

“Иначе цена начнет двигаться в сторону $8420, после чего снижение замедлится на отметках в $8375 и $8200”, – резюмировал аналитик.

По материалам Газета по-Украински
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