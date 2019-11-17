В Украине выросло сельскохозяйственное производство

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Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-октябре 2019 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишет Сегодня.
По информации ведомства, сельскохозяйственные предприятия за 10 месяцев нарастили производство на 7,2%, а хозяйства населения, наоборот, сократили на 1,8%.
Как следует из опубликованной инфографики, в январе рост производства сельхозпродукции составил 3%, в январе-феврале – 3,2%, в январе-марте – 3,4%, по итогам первых четырех месяцев этого года – 2,3%, пяти месяцев – 2%, шести месяцев – 5,8%, семи месяцев – 12%, восьми месяцев – 4,4%, а девяти месяцев – 5,9%.
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