Рынок такси в Украине ожидают нововведения

В Мининфраструктуры провели встречу с представителями рынка такси в Украине, чтобы обсудить нововведения, которые планируется ввести проектом Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования деятельности по предоставлению услуг перевозки пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Что предлагают:

дерегулировать (отменить или сократить государственное регулирование) процедуры получения права на ведение деятельности по перевозке пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ (замена лицензий на сообщение);

предоставить Укртрансбезопасности полномочия в осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об автомобильном транспорте путем совершения «контрольной закупки услуг»;

также на Укртрансбезопасность возложить функции ведения (администрирования) государственного реестра перевозчиков.

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Также состоялась дискуссия по спорным вопросам:

обязательного страхования пассажиров;

введения ответственности информационно-диспетчерских служб и надзора/контроля за такими службами;

введения прямого требования к водителям относительно подтверждения их психиатрического здоровья, отсутствия наркозависимости и причастности к преступлениям против жизни и здоровья;

блокирования или изъятия из реестра перевозчика за систематические нарушения ПДД и т.д.

В Мининфраструктуры отметили, что по итогам встречи сторонами была достигнута договоренность в недельный срок доработать проект закона с учетом всех комментариев и замечаний.

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