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Сколько в среднем зарабатывали украинцы в сентябре

Сколько в среднем зарабатывали украинцы в сентябре

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за сентябрь 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в FACEBOOK.

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По данным ведомства, среднюю зарплату в сентябре утвердили на уровне 9322 грн 61 коп.

В соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” этот показатель учитывается для начисления пенсии.

Ранее Finance.ua сообщал, что по данным Госстата, уровень средней зарплаты увеличился на 150 гривен по сравнению с августом – до 10 687 гривен в месяц.

Справка Finance.ua:

В Минэкономики в макроэкономический прогноз заложили следующие средние зарплаты на последующие годы:

  • в 2020 году – 12 497 грн;
  • в 2021 году – 14 187 грн;
  • в 2022 году – 16 047 грн.

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По материалам Finance.UA
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