Huawei запустил в продажу гибкий смартфон с 5G

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Китайская компания Huawei официально начала продажи гибкого смартфона Mate X.
Об этом сообщает The Verge.
“Гибкий смартфон Mate X от Huawei… сейчас наконец официально уже поступил в продажу”, – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, смартфон имеет 16,76-сантиметровый экран с доступом к 5G.
В устройстве установлен процессор Kirin 980 батарея с 4,500 ампер в час.
Стоимость Mate X от Huawei – около 2400 долл.
Отмечается, что смартфон сейчас продается только в Китае, но в октябре в компании заявили о “рассмотрении плана по продаже смартфона также в мире”.
Как известно, южнокорейская компания Samsung стала первой компанией, которая начала продажу гибкого смартфона Galaxy Fold.
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