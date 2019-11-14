Huawei запустил в продажу гибкий смартфон с 5G

Китайская компания Huawei официально начала продажи гибкого смартфона Mate X.

Об этом сообщает The Verge.

“Гибкий смартфон Mate X от Huawei… сейчас наконец официально уже поступил в продажу”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, смартфон имеет 16,76-сантиметровый экран с доступом к 5G.

В устройстве установлен процессор Kirin 980 батарея с 4,500 ампер в час.

Стоимость Mate X от Huawei – около 2400 долл.

Отмечается, что смартфон сейчас продается только в Китае, но в октябре в компании заявили о “рассмотрении плана по продаже смартфона также в мире”.

Как известно, южнокорейская компания Samsung стала первой компанией, которая начала продажу гибкого смартфона Galaxy Fold.