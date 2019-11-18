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Половина нынешних министров были ФЛП - OpendataBot

Половина нынешних министров были ФЛП - OpendataBot

Нынешнее правительство можно назвать «правительством ФЛП». Большинство министров закрыли свои дела всего несколько месяцев назад.

Об этом сообщает OpendataBot.

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Кто из министров был ФЛП, и чем они занимались?

  • Алексей Гончарук (премьер-министр) — право и адвокатская деятельность;
  • Михаил Федоров (вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации) — образование;
  • Алексей Оржель (министр энергетики и защиты окружающей среды) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
  • Владимир Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
  • Андрей Загороднюк (министр обороны) — исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
  • Зоряна Скалецкая (министр здравоохранения) — право;
  • Алена Бабак (министр развития общин и территорий) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
  • Юлия Соколовская (министр социальной политики) — бухгалтерский учет и аудит; консультирование по вопросам налогообложения;
  • Денис Малюська (министр юстиции) — право;
  • Дмитрий Дубилет (министр Кабинета Министров) — компьютерное программирование, деятельность в области радиовещания и телевидения.

По закону министры не имеют права параллельно заниматься другой работой или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, поэтому сейчас все «министерские» ФЛП ликвидированы, и ни один министр предпринимательской деятельности не ведет.

По материалам Finance.UA
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