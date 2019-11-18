Половина нынешних министров были ФЛП - OpendataBot

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Нынешнее правительство можно назвать «правительством ФЛП». Большинство министров закрыли свои дела всего несколько месяцев назад.
Об этом сообщает OpendataBot.
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Кто из министров был ФЛП, и чем они занимались?
По закону министры не имеют права параллельно заниматься другой работой или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, поэтому сейчас все «министерские» ФЛП ликвидированы, и ни один министр предпринимательской деятельности не ведет.
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