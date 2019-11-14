Сколько направили на пенсии в ноябре (инфографика)

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Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий за ноябрь после увеличения выплат в Госбюджете-2020.
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в FACEBOOK.
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“Пенсионным фондом Украины продолжается финансирование пенсий за ноябрь”, – отмечают в сообщении.
Согласно им, на Пенсионные выплаты направлено 23,6 млрд гривен.
Ранее Finance.ua сообщал, что в проекте госбюджета на 2020 год указан рост минимальной пенсии с 1 638 грн до 1 769 грн.
Президент Владимир Зеленский 5 ноября поручил ввести процедуру назначения пенсий через мобильное приложение.
Е-пенсия предусматривает введение таких онлайн услуг:
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