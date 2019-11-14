Сколько направили на пенсии в ноябре (инфографика)

Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий за ноябрь после увеличения выплат в Госбюджете-2020.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в FACEBOOK.

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“Пенсионным фондом Украины продолжается финансирование пенсий за ноябрь”, – отмечают в сообщении.

Согласно им, на Пенсионные выплаты направлено 23,6 млрд гривен.

Ранее Finance.ua сообщал, что в проекте госбюджета на 2020 год указан рост минимальной пенсии с 1 638 грн до 1 769 грн.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский 5 ноября поручил ввести процедуру назначения пенсий через мобильное приложение.

Е-пенсия предусматривает введение таких онлайн услуг:

назначение пенсии;

перерасчет пенсии;

назначение к пенсии надбавок, пособия, доплат и компенсаций;

возобновление выплаты пенсии;