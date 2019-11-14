0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Wizz Air предлагает отказаться от бизнес-класса в самолетах

Wizz Air предлагает отказаться от бизнес-класса в самолетах

Генеральный директор венгерского лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах до 5 часов, чтобы бороться с изменениями климата.

Об этом пишет Forbes.

Гендиректор считает, что такой отказ станет одним из шагов в борьбе с изменениями климата.

«Бизнес-класс нужно запретить. Из-за этих пассажиров объемы выбросов углекислого газа вдвое выше по сравнению с пассажирами эконом-класса. Авиаиндустрия виновна в сохранении неэффективной и архаичной модели», – отметил Варади.

В ближайшие 10 лет Wizz Air планирует уменьшить объемы выбросов углекислого газа на 30%. Как сообщают в компании, в мае на одного пассажира приходилось 56,5 граммов углекислого газа за один километр.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.