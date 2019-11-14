В США антимонопольное расследование против Google расширили на Android

Длительное антимонопольное расследование в отношении Google, которое проводится в США при участии 50 прокуроров, расширяется. Если первоначально следственные органы интересовал только рекламный бизнес Google, то теперь пристальное внимание также уделяется поисковому сервису и платформе Android.

За прошедшие годы Google стала использовать больше сервисов и платформ с более тесной интеграцией между ними. Учитывая, что расследование касается использования данных клиентов, кажется вполне логичным, что оно захватывает все смежные сервисы и платформы.

Таким образом, каждая часть бизнеса компании может представлять интерес для контролирующих органов.

Отметим, ещё в сентябре этого года в своём блоге компания заявила, что будет всячески сотрудничать со следствием. Напомним, летом этого года в США началось масштабное антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний. Помимо США, регулирующие органы ряда стран также имеют претензии к Google.

В 2017 году Еврокомиссия признала Google виновной в манипулировании поисковой выдачей с целью продвижения собственных интернет-сервисов и назначила штраф в €2,42 млрд.

Затем в 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в €4,34 млрд за злоупотребление доминирующим положением Android. Оба штрафа сейчас оспариваются Google в Европейском суде общей юрисдикции.

Уже в начале 2019 года Google оштрафовали в Европе на €1,49 млрд за блокирование конкурирующих рекламодателей. В мае 2019 года индийское антимонопольное ведомство инициировало проверку Google, чтобы выявить возможные злоупотребления, связанные с Android. А буквально неделю спустя вопросы к Google появились и у антимонопольных органов Италии.