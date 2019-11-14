Дефицит торговли товарами Украины продолжает увеличиваться

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Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 9 месяцев 2019 года составило почти 7,1 миллиарда долларов, что на 549,9 миллиона долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
“За 9 месяцев 2019 года экспорт товаров составил 37,093 млрд долларов, или 107,4% по сравнению с 9 месяцами 2018 года, импорт – 44,191 млрд долл, или 107,5%. Отрицательное сальдо составило 7,1 млрд долл (за 9 месяцев 2018 года также отрицательное – 6,55 млрд дол долл)”, – говорится в сообщении.
Больше всего товаров за указанный период Украина экспортировала в Китай (на 2,59 млрд долларов; на 79,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года), Польшу (на 2,53 млрд долларов; на 4,4% больше) и Российскую Федерацию (на 2,45 млрд долларов; на 9,7% меньше).
Больше всего за три квартала этого года Украина продала на внешних рынках черных металлов (на 6,9 млрд долларов; на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года), зерновых (на 6,8 млрд долларов; на 42,5% больше), жиров и масел (на 3,3 млрд долларов; на 3,9% больше).
Больше всего товаров в январе-сентябре 2019 года Украина импортировала из Китая (почти на 6,6 млрд долларов4 на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года), Российской Федерации (на 5,4 млрд долларов; на 6,9% меньше) и Германии (на 4,5 млрд долларов; на 0,9% меньше).
Основными товарными позициями украинского импорта за 9 месяцев этого года были машины, оборудование и механизмы (на 9,47 млрд долларов; на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года), топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (на 8,9 млрд долларов; на 7% меньше), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (почти на 5,7 млрд долларов, на 8,8% больше).
Внешнеторговые операции в январе-сентябре 2019 года проводились с партнерами из 221 страны мира.
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