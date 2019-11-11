Когда могут ввести закон о двойном гражданстве - МИД

Двойное гражданство в Украине могут ввести уже до конца года, если за разработку соответствующего законопроекта возьмутся депутаты правящей фракции или президент.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью для «Сегодня».

Читайте также: В правительстве заговорили о двойном гражданстве

Над концепцией новой редакции закона межведомственная группа по заданию президента работала еще с лета, а уже до конца года в МИД рассчитывают иметь готовый законопроект, а может и закон.

Новым проектом предлагается снять санкционные нормы при приобретении другого гражданства украинцами и отменить требование к иностранцам избавляться от своего первоначального гражданства.

Василий Боднар отметил, что для получения украинского гражданства иностранцам нужно будет сдать экзамен по украинскому языку и принять присягу. Однако вопрос условий работы иностранных лиц на политических должностях в Украине остается дискуссионным.

Боднар отметил, что гражданство Российской Федерации не может быть предметом регулирования этого закона. Как и государства-поставщики нелегальных мигрантов.