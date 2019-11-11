Когда могут ввести закон о двойном гражданстве - МИД

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Двойное гражданство в Украине могут ввести уже до конца года, если за разработку соответствующего законопроекта возьмутся депутаты правящей фракции или президент.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью для «Сегодня».
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Над концепцией новой редакции закона межведомственная группа по заданию президента работала еще с лета, а уже до конца года в МИД рассчитывают иметь готовый законопроект, а может и закон.
Новым проектом предлагается снять санкционные нормы при приобретении другого гражданства украинцами и отменить требование к иностранцам избавляться от своего первоначального гражданства.
Василий Боднар отметил, что для получения украинского гражданства иностранцам нужно будет сдать экзамен по украинскому языку и принять присягу. Однако вопрос условий работы иностранных лиц на политических должностях в Украине остается дискуссионным.
Боднар отметил, что гражданство Российской Федерации не может быть предметом регулирования этого закона. Как и государства-поставщики нелегальных мигрантов.
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