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Украинское законодательство предусматривает начисление дотационных пенсий некоторым категориям граждан.
Об этом говорится в Законе “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”.
Этот Закон предусматривает установление гражданам, имеющим значительные заслуги в сфере государственной, общественной или хозяйственной деятельности, достижения в области науки, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и т. п, пенсий за особые заслуги перед Украиной.
Кто имеет право на дотационную пенсию:
Как ранее писал Finance.ua, по данным опроса компании Research & Branding Group, полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.
Согласно исследованию, лишь 7% наших граждан рассчитывают, что смогут жить на государственную пенсию. Всего 8% опрашиваемых ответили, что им достаточно той пенсии или социальных выплат, которые есть сегодня.
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