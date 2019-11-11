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Кто имеет право на дотационную пенсию

Кто имеет право на дотационную пенсию

Украинское законодательство предусматривает начисление дотационных пенсий некоторым категориям граждан.

Об этом говорится в Законе “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”.

Этот Закон предусматривает установление гражданам, имеющим значительные заслуги в сфере государственной, общественной или хозяйственной деятельности, достижения в области науки, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и т. п, пенсий за особые заслуги перед Украиной.

Кто имеет право на дотационную пенсию:

  • Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной сотни – 40% от общей суммы пенсии;
  • депутаты четырех и более созывов – 20% дотации;
  • многодетные матери, родившие от 5 до 9 детей – 35-39%.

Как накопить себе на пенсию

Как ранее писал Finance.ua, по данным опроса компании Research & Branding Group, полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.

Согласно исследованию, лишь 7% наших граждан рассчитывают, что смогут жить на государственную пенсию. Всего 8% опрашиваемых ответили, что им достаточно той пенсии или социальных выплат, которые есть сегодня.

Справка Finance.ua:

  • Вчера Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении. Согласно проекту госбюджета, на следующий год минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.
  • Для социальной защиты дополнительный ресурс будет направлен на улучшение материального обеспечения для одиноких получателей пенсий, или государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, которым исполнилось 80 и более лет – 0,8 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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