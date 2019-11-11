На какие продукты питания больше всего тратятся украинцы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В среднем общие денежные расходы одного домохозяйства составляют 8624,24 грн в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики. По данным ведомства, опрос провели в 8245 хозяйствах со средним эквивалентным размером в 2,11 человека.
Читайте также: Продукты-лидеры подорожания с начала года
На питание из этих средств выделяют примерно 3997 грн в месяц.
На какие продукты тратят больше всего денег:
Также в Госстате отмечают, что на питание вне дома украинцы тратят в среднем 174 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины - ЕБРРВчера, 20:20 - 1368 14
Владельцы авто на "еврономерах" предложили свою формулу растаможки4 ч. назад - 1307 8
На жительницу Буковины после похищения мобильного номера оформили кредитов на 20 тыс. грнВчера, 18:38 - 1790 8
Коболев ответил на заявления Путина по газу3 ч. назад - 1111 6
Польша официально объявила об отказе от российского газа после 2022 года57 мин. назад - 171 3
Как проверить, не подключены ли соседи к вашему электросчетчику6 ч. назад - 4071
10 электромобилей с самым большим запасом хода15 ч. назад - 2885
На жительницу Буковины после похищения мобильного номера оформили кредитов на 20 тыс. грнВчера, 18:38 - 1790 8
В столице отремонтируют еще один "уставший мост"Вчера, 19:01 - 1553
Пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины - ЕБРРВчера, 20:20 - 1368 14
Основатель "Википедии" запустил соцсетьВчера, 17:20 - 300
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 746 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 783
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2097 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2392