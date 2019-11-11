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На какие продукты питания больше всего тратятся украинцы

На какие продукты питания больше всего тратятся украинцы

В среднем общие денежные расходы одного домохозяйства составляют 8624,24 грн в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики. По данным ведомства, опрос провели в 8245 хозяйствах со средним эквивалентным размером в 2,11 человека.

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На питание из этих средств выделяют примерно 3997 грн в месяц.

На какие продукты тратят больше всего денег:

  • мясные продукты – 938 грн;
  • хлеб и хлебные продукты – 616 грн;
  • молоко, сыр и яйца – 483 грн;
  • овощи (включая картофель) – 422 грн;
  • масло и жиры – 307 грн;
  • сахар и сладости – 290 грн;
  • фрукты – 219 грн.

Карты для тех, кто много тратит

Также в Госстате отмечают, что на питание вне дома украинцы тратят в среднем 174 грн.

Справка Finance.ua:

  • Прожиточный минимум для трудоспособных граждан в Украине составляет 2 007 грн, для нетрудоспособных – 1 564 грн.
  • Исследование Research&Branding Group показало, сколько украинцы тратят на коммуналку во время отопительного сезона.
По материалам Finance.UA
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