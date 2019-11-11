Мобильное приложение сможет предупредить сердечный приступ

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Обычный человек со смартфоном в руках, подключив всего лишь два датчика, сам определит и диагностирует наличие сердечного приступа.
Создано приложение для предупреждения сердечного приступа, с помощью которого можно диагностировать и даже выявить угрозу жизни от сердечного приступа, пишет Fainaidea.
Традиционно для этого применяется электрокардиограмма. Однако не всегда представляется возможность ее сделать.
Новое же революционное мобильное приложение создано для гаджетов и работает на основе операционных систем Android и iOS. Чтобы воспользоваться программой, необходимо подключить всего два датчика, тогда как в электрокардиограмме применяются 12.
Теперь абсолютно любой пользователь со смартфоном в руках, на котором установлено данное приложение, сможет определить и диагностировать наличие сердечного приступа.
Кардио-специалисты после тестирования заявили, что приложение работает точно, оно ничуть не хуже традиционной крупногабаритной электрокардиограммы.
Медики уверены, что данное мобильное ноу-хау поможет людям получать быструю квалифицированную медицинскую помощь при определении у них опасного симптома.
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