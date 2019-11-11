Кредиты на покупку земли будут давать под 3-5% годовых, - Милованов

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что в случае принятия депутатами закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, на покупку земли можно будет взять кредит под 3-5% годовых.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.

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“Процентная ставка по кредитам на покупку земли будет 3-5%. Больше деталей впоследствии”, – сообщил Милованов.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что финансовая поддержка со стороны правительства будет рассчитана на малых и средних фермеров, а также индивидуальные хозяйства.

Правительство выделит 4,4 миллиарда гривен на кредитование фермеров для покупки земли.

Справка Finance.ua:

13 ноября 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2178-10 относительно введения рынка земли.

По словам уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко, принятый в первом чтении законопроект о рынке земли до второго чтения будет “кардинально доработан”. В ближайшие недели будет принят законопроект о народовластии, где будет урегулирован вопрос всеукраинского и местного референдумов.