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Кредиты на покупку земли будут давать под 3-5% годовых, - Милованов

Кредиты на покупку земли будут давать под 3-5% годовых, - Милованов

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что в случае принятия депутатами закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, на покупку земли можно будет взять кредит под 3-5% годовых.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.

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“Процентная ставка по кредитам на покупку земли будет 3-5%. Больше деталей впоследствии”, – сообщил Милованов.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что финансовая поддержка со стороны правительства будет рассчитана на малых и средних фермеров, а также индивидуальные хозяйства.

Правительство выделит 4,4 миллиарда гривен на кредитование фермеров для покупки земли.

Справка Finance.ua:

  • 13 ноября 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2178-10 относительно введения рынка земли.
  • По словам уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко, принятый в первом чтении законопроект о рынке земли до второго чтения будет “кардинально доработан”. В ближайшие недели будет принят законопроект о народовластии, где будет урегулирован вопрос всеукраинского и местного референдумов.
  • Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявлял, что при открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.
По материалам Finance.UA
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