ВР запретила приватизацию подземных газохранилищ

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Верховная Рада проголосовала за устранение несогласованностей в тексте закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа”. Внесена норма о запрете приватизации подземных газовых хранилищ.
Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата.
“Мы говорили о том, что у нас могут быть ошибки. Этими правками мы урегулируем вопрос, что газохранилище, как и другие части ГТС, остаются в полной 100% собственности государства. Ни аренда, ни отчуждение, ни концессия, ни передача в управление… Я бы хотел извиниться, что мы допускаем такие ошибки. Надеюсь, что в дальнейшем их будет меньше”, – сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, представляя документ в сессионном зале.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правки предварительно согласовали с европейскими партнерами.
“Этот законопроект мы предварительно согласовали с нашими европейскими партнерами. Он дает нам возможность сделать сертификацию и выйти на переговоры. Любое промедление противоречит интересам Украины”, – подчеркнул Оржель.
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