Tesla зарегистрировала сразу два названия для своего пикапа

Незадолго до премьеры электрического пикапа Tesla зарегистрировала товарные знаки Cybertruck и CYBRTRK. Это подтверждает теорию о том, что новинка появится на рынке под названием “Кибертрак”.

“Вероятнее всего, на кузове автомобиля появится логотип с сокращением CYBRTRK в фирменном стиле бренда. Соответственно, полное название Cybertruck будет фигурировать в документах. Подробности о модели станут известны в день премьеры, которая состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе, неподалеку от ракетного завода SpaceX”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пока же информации не так много. Пикап получил силовую установку, в состав которой войдут два электромотора, а запас хода будет варьироваться от 640 до 800 километров в зависимости от емкости батареи.

Стартовая цена составит “примерно 50 тысяч долларов”, а основным конкурентом на североамериканском рынке станет Ford F-150. При этом, по словам Маска, характеристики будущего Cynertruck будут “лучшими в классе”.