Tesla зарегистрировала сразу два названия для своего пикапа

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Незадолго до премьеры электрического пикапа Tesla зарегистрировала товарные знаки Cybertruck и CYBRTRK. Это подтверждает теорию о том, что новинка появится на рынке под названием “Кибертрак”.
“Вероятнее всего, на кузове автомобиля появится логотип с сокращением CYBRTRK в фирменном стиле бренда. Соответственно, полное название Cybertruck будет фигурировать в документах. Подробности о модели станут известны в день премьеры, которая состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе, неподалеку от ракетного завода SpaceX”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что пока же информации не так много. Пикап получил силовую установку, в состав которой войдут два электромотора, а запас хода будет варьироваться от 640 до 800 километров в зависимости от емкости батареи.
Стартовая цена составит “примерно 50 тысяч долларов”, а основным конкурентом на североамериканском рынке станет Ford F-150. При этом, по словам Маска, характеристики будущего Cynertruck будут “лучшими в классе”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельцы авто на "еврономерах" предложили свою формулу растаможки10 ч. назад - 2538 15
Коболев ответил на заявления Путина по газу9 ч. назад - 1772 10
Польша официально объявила об отказе от российского газа после 2022 года7 ч. назад - 672 6
В «Слуге народа» ответили изгнанной Скороход на «5 тыс. долл. в конвертах»9 ч. назад - 1844 3
В Киеве займутся брошенными на улицах автомобилями11 ч. назад - 851 3
Как проверить, не подключены ли соседи к вашему электросчетчику12 ч. назад - 7656
10 электромобилей с самым большим запасом хода21 ч. назад - 4680
Владельцы авто на "еврономерах" предложили свою формулу растаможки10 ч. назад - 2538 15
Е-правами смогут воспользоваться лишь четверть водителей — Федоров7 ч. назад - 2257
Е-трудовая книжка стала доступна в Украине (инфографика)9 ч. назад - 1937
Основатель "Википедии" запустил соцсетьВчера, 17:20 - 353
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 771 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 804
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2116 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2394