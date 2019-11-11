Одноразовый QR-билет будут принимать 14 станций метро

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В течение недели турникеты для QR-билетов появятся еще на 11 станциях метро.
Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, передает пресс-служба КГГА.
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Таким образом, станций с возможностью использования одноразового QR-билета будет уже 14.
Сейчас QR-билетом можно воспользоваться на станциях «Площадь Льва Толстого», «Почайна» и «Сырец».
«Мы продолжаем кампанию технического оснащения метрополитена для работы е-билета. Сейчас уже 339 турникетов из 361 считывают Kyiv Smart Card. Продолжается установка автоматов для покупки и пополнения карт. И уже скоро метро станет еще доступнее для нерегулярных пассажиров, использующих разовые поездки, а не пополняющих карточки. В течение недели турникеты для QR-билетов появятся в 14 вестибюлях на 11 станциях метро», – отметил он.
Одноразовый QR-билет можно купить:
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