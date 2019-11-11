"Альтком" должен погасить долг перед Проминвестбанком на $63 млн

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22 октября Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ООО “Дорожное строительство “Альтком” и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций по делу №905/2508/15, которыми был удовлетворен иск Проминвестбанка и взыскано с компании-жалобщика (как поручителя ООО «Снабтрейдкомпани») 62,7 млн долл задолженности по договору кредитной линии №15-93/19-21/13 от 29.11.2013.
Добавим, что 22.12.2018 Хозсуд Донецкой области выдал приказ о принудительном исполнении решения по делу №905/2368/15 о взыскании 64,3 млн долл. со “Снабтрейдкомпани” в пользу Проминвестбанка (перед этим – 29.11.2018 – Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу “Снабтрейдкомпани” и оставил без изменений решение Хозсуда Донецкой области от 12.09.2018, которым частично был удовлетворен иск Проминвестбанка и решено взыскать с ООО “Снабтрейдкомпани” указанную сумму на основании упомянутого кредитного договора).
Напомним, в прошлые годы объем исковых требований Проминвестбанка к компаниям, связанным с группой “Альтком”, достигал под 10 млрд грн.
В госреестре конечными бенефициарами ООО “Дорожное строительство “Альтком” указаны Александр Тисленко и компания Altcom Global N.V.
Ранее группа “Альтком” называла Александра Тисленко и Сергея Павличева своими конечными бенефициарами, тогда как наблюдатели неофициально связывали эту группу в т. ч. с Борисом Колесниковым (вице-премьер в правительстве Азарова, который курировал подготовку к Евро-2012), однако он это опровергал.
Основанием для предположений относительно сопряженности группы с Б. Колесниковым стало то, что во время подготовки Украины к “Евро-2012 “Альтком” получил много крупных госзаказов на строительство аэропортов, стадионов, дорог, часто – по процедуре закупки у одного участника (по подсчетам «Наших денег», речь шла о 13 млрд грн).
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