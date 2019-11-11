Китайцы 8 лет обманывали Apple

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Министерство юстиции США обнародовало обвинительный приговор Федерального суда присяжных против преступной группировки из Китая, которая нанесла ущерб Apple на сумму около $6,1 млн. Мошенники использовали уже знакомую схему обмена по гарантии поддельных смартфонов и планшетов на настоящие.
В ходе операций агенты ФБР изъяли $250 тыс. и около 90 штук iPhone. Группировкой, предположительно, управляли трое братьев Ляо, которые импортировали поддельную продукцию компании Apple из Китая, доставляли её в США (предварительно выведя из строя) и сдавали в сервисные центры для обмена на новые подлинные устройства. Затем товар отправлялся обратно в Китай для продажи.
В этой схеме были задействованы 14 человек, которые обвиняются по 76 пунктам, включая мошенничество, кражу личных данных и заговор с целью отмывания денег. Организаторам грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
Аналогичная схема мошенничества была раскрыта в мае этого года, но тогда сумма ущерба составила $1,2 млн. Эта преступная группа готовилась более тщательным образом: все смартфоны и планшеты, которые закупались в Китае, были очень высокого качества. Более того, каждое устройство имело IMEI и серийный номер, которые соответствовали номерам подлинных iPhone и iPad. Вскрыть подделки, чтобы проверить оригинальность, в сервисных центрах, конечно же, не догадались (или не захотели).
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