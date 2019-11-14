Гончарук рассказал, как можно увеличить зарплату для учителей до 4 тыс. долларов

Чтобы увеличить зарплаты для учителей до 4 тыс. долларов, правительству нужно уменьшать расходы на государственный аппарат, увеличить рост экономики и повышать налоги.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в эфире канала “1+1”.

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Премьер-министру задали вопрос, когда учителям будут платить 4 тыс. долларов, ведь после первого чтения в бюджете на образование выделили дополнительные 9 миллиардов гривен, то есть расходы увеличились на 13%.

“Мы хотели бы платить (4 тыс. долларов учителям – ред.) и сегодня. Но вопрос в том, чтобы что-то платить, – их нужно где-то взять. Это означает, что для этого надо повысить налоги, что также ляжет бременем на предпринимателей и всех остальных. Нужно искать деньги. Уменьшать в следующем году расходы на государственный аппарат, чтобы меньше тратить на стены, государственные органы, чиновников”, – сказал Алексей Гончарук.

Премьер-министр добавил, что также нужно, чтобы росла экономика, и для этого он начал со строительства дорог.

“Потому что это, в том числе, драйвер экономики. Если ты вкладываешь в дороги – это рабочие места, карьеры, техника. Это усиливает экономический рост. Это то, что нам нужно, как стране”, – сказал Алексей Гончарук.

Кроме того, премьер-министр добавил, что в этом году в правительстве решили не повышать налоги в новом проекте бюджета, а пытались найти средства.