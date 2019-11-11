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В Киеве ввели ограничения для транзита грузовиков

В Киеве ввели ограничения для транзита грузовиков

В Киеве ограничили въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонн в пределы города в часы пик.

Об этом сообщается на странице Виталия Кличко в FACEBOOK.

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“Решение Киевсовета, ограничивающее движение фур в столице, было принято еще в 2013 году. И только теперь, благодаря слаженной работе Муниципальной стражи и Нацполиции, без которой это сделать невозможно, начали его имплементировать”, – говорится в сообщении.

Часы ограничения транзита. С 07:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Где вводится ограничение. На въезде в Киев со стороны Житомира. В планах – ограничивать въезд в столицу с 5-ти основных трасс, соединяющих Киев с прилегающими регионами.

“На данный момент идет информирование о новых правилах водителей грузовиков, а также учреждений и организаций, которые имеют отношение к регулированию транспортных вопросов”, – отмечается на странице мэра.

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Также сообщается, что за сутки в Киев въезжает до 50 тысяч грузовых авто, что отрицательно сказывается на трафике и экологической ситуации в городе.

По материалам Finance.UA
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