В Киеве ввели ограничения для транзита грузовиков

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киеве ограничили въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонн в пределы города в часы пик.
Об этом сообщается на странице Виталия Кличко в FACEBOOK.
Читайте также: Штрафы за перегруженные фуры пойдут на ремонт дорог
“Решение Киевсовета, ограничивающее движение фур в столице, было принято еще в 2013 году. И только теперь, благодаря слаженной работе Муниципальной стражи и Нацполиции, без которой это сделать невозможно, начали его имплементировать”, – говорится в сообщении.
Часы ограничения транзита. С 07:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.
Где вводится ограничение. На въезде в Киев со стороны Житомира. В планах – ограничивать въезд в столицу с 5-ти основных трасс, соединяющих Киев с прилегающими регионами.
“На данный момент идет информирование о новых правилах водителей грузовиков, а также учреждений и организаций, которые имеют отношение к регулированию транспортных вопросов”, – отмечается на странице мэра.
Также сообщается, что за сутки в Киев въезжает до 50 тысяч грузовых авто, что отрицательно сказывается на трафике и экологической ситуации в городе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде хотят обложить налогами соцсети и стриминговые платформыВчера, 14:15 - 1774 12
Пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины - ЕБРРВчера, 20:20 - 1089 8
На жительницу Буковины после похищения мобильного номера оформили кредитов на 20 тыс. грнВчера, 18:38 - 1481 5
Принят бюджет на 2020 год: основные цифрыВчера, 14:30 - 2835 4
Владельцы авто на "еврономерах" предложили свою формулу растаможкиОколо часа назад - 492 3
Какой курс доллара заложен в бюджетеВчера, 16:05 - 4106
Принят бюджет на 2020 год: основные цифрыВчера, 14:30 - 2835 4
Как проверить, не подключены ли соседи к вашему электросчетчику3 ч. назад - 2665
10 электромобилей с самым большим запасом хода12 ч. назад - 2041
В Раде хотят обложить налогами соцсети и стриминговые платформыВчера, 14:15 - 1774 12
Основатель "Википедии" запустил соцсетьВчера, 17:20 - 263
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 710 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 755
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2082 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2385