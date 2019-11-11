Коболев ответил на заявления Путина по газу

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Глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев раскритиковал заявления президента РФ Владимира Путина по поводу газовых отношений между Россией и Украиной.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как отметил Коболев, доля “Газпрома” на рынке ЕС сократилась до 32%. “То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно некорректно. Мягко говоря”, – отметил он.
Глава “Нафтогаза” напомнил, что Украина физически импортирует с территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Кроме “Нафтогаза” эти газопроводы использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell – примерно втрое больше по своей капитализации, чем “Газпром”, а также несколько десятков других известных международных компаний, добавил он.
Кроме того, Коболев заявил, что “Нафтогаз” никогда не отказывался покупать газ у “Газпрома” по справедливым рыночным ценам. “Ситуация здесь диаметрально противоположная – это “Газпром” отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту”, – сказал он.
Глава “Нафтогаза” также отметил, что “Нафтогаз” не подавал новых исков против “Газпрома”. “Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас “Газпромом”. Защищаемся успешно сейчас и впредь будем добросовестно отстаивать интересы Украинского государства”, – добавил он.
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