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Коболев ответил на заявления Путина по газу

Коболев ответил на заявления Путина по газу

Глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев раскритиковал заявления президента РФ Владимира Путина по поводу газовых отношений между Россией и Украиной.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, доля “Газпрома” на рынке ЕС сократилась до 32%. “То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно некорректно. Мягко говоря”, – отметил он.

Глава “Нафтогаза” напомнил, что Украина физически импортирует с территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Кроме “Нафтогаза” эти газопроводы использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell – примерно втрое больше по своей капитализации, чем “Газпром”, а также несколько десятков других известных международных компаний, добавил он.

Кроме того, Коболев заявил, что “Нафтогаз” никогда не отказывался покупать газ у “Газпрома” по справедливым рыночным ценам. “Ситуация здесь диаметрально противоположная – это “Газпром” отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту”, – сказал он.

Глава “Нафтогаза” также отметил, что “Нафтогаз” не подавал новых исков против “Газпрома”. “Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас “Газпромом”. Защищаемся успешно сейчас и впредь будем добросовестно отстаивать интересы Украинского государства”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
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