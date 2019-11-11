Добыча газа в Украине втрое меньше мирового уровня

Подтвержденные запасы газа в Украине — 1,1 трлн кубометров, при этом добывается лишь 20-21 млрд ежегодно. Об этом заявил представитель Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd в Украине Амир Килани.

Он напомнил о принятии компанией «Укргаздобыча» Программы 20/20, являющаяся исходной от концепции газовой отрасли Украины, которая в декабре 2016 года утверждена постановлением Кабмина.

«Это стратегия государства. В ней прописано, что подтвержденные запасы природного газа в Украине — 1,1 трлн кубометров. На данный момент общая добыча в стране — это 20-21 млрд кубометров. Уровень ежегодной добычи в сравнении с подтвержденными объемами ниже 2%. В то время как мировая практика — 6%», — рассказал Килани, отметив, что Программа 20/20 вокруг этого и построена.

«И в действительности очень много было сделано. По моему мнению, 20/20 — это success case, потому что Украина в рейтинге с самым большим количеством буровых установок. Это рекордная ежесуточная добыча газа «Укргаздобычей». Это достижение», — подчеркнул он.