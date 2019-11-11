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В Киеве займутся брошенными на улицах автомобилями

В Киеве займутся брошенными на улицах автомобилями

Киевский городской совет намеревается решить проблему с бесхозными автомобилями. Принято соответствующее решение, сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

“Проблема бесхозного транспорта заключается не только в нарушении благоустройства, но и непосредственно касается безопасности киевлян”, – говорится в сообщении.

Согласно статистике, на столичных улицах находится более 600 брошенных авто.

Как отмечает депутат Киевсовета Александр Пабат, сейчас исполнительный орган Киевсовета (КГГА) не наделен полномочиями по демонтажу брошенных или бесхозных автомобилей. При этом у Национальной полиции нет для этого материально-технической базы.

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Депутаты Киевсовета проголосовали за то, чтобы в КГГА в течение трех месяцев разработали и представили на утверждение Киевсовета порядок перемещения, временного хранения и передачи бесхозных авто соответствующим подразделениям Нацполиции.

По материалам Зеркало Недели
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