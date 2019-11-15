SpaceX успешно провела наземные испытания Crew Dragon

Компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей пассажирского космического корабля Crew Dragon.

Об этом компания сообщила в Twitter.

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«Проведено полномасштабное статическое огневое испытание системы спасения при запуске Crew Dragon. Команды SpaceX и NASA сейчас изучают данные испытаний и работают над демонстрацией возможностей для спасения при запуске Crew Dragon в полет», – отметили в компании.

После этого этапа SpaceX сможет перейти к испытательным полетам в ближайшие месяцы.

Crew Dragon предназначен для полетов в космос на ракете Falcon 9, но если по какой-то причине ракета выйдет из строя в воздухе, аварийные двигатели корабля отнесут его на безопасное расстояние от ракеты, после чего он приземлится, используя парашюты.