SpaceX успешно провела наземные испытания Crew Dragon

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Компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей пассажирского космического корабля Crew Dragon.
Об этом компания сообщила в Twitter.
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«Проведено полномасштабное статическое огневое испытание системы спасения при запуске Crew Dragon. Команды SpaceX и NASA сейчас изучают данные испытаний и работают над демонстрацией возможностей для спасения при запуске Crew Dragon в полет», – отметили в компании.
После этого этапа SpaceX сможет перейти к испытательным полетам в ближайшие месяцы.
Crew Dragon предназначен для полетов в космос на ракете Falcon 9, но если по какой-то причине ракета выйдет из строя в воздухе, аварийные двигатели корабля отнесут его на безопасное расстояние от ракеты, после чего он приземлится, используя парашюты.
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