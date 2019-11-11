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НБУ упростил выдачу лицензий на гривневые переводы

НБУ упростил выдачу лицензий на гривневые переводы

Нацбанк упростил порядок выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензий на перевод средств в гривне.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Национальный банк упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, отменив обязанность небанковского учреждения согласовывать с Национальным банком внутренние правила о переводе средств”, – говорится в сообщении.

Что изменилось:

  • в пакете документов для получения лицензии вместо внутренних правил о переводе средств будет подаваться информационная справка об условиях и порядке предоставления небанковским учреждением услуг по переводу средств в форме опросника по установленному образцу;
  • что касается внутренних правил о переводе средств, то они становятся документом исключительно внутреннего пользования небанковского учреждения;

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  • обновлены требования к бизнес-плану, который подается небанковским учреждением в Национальный банк для получения лицензии.

Справка Finance.ua:

  • По данным Нацбанка, объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств за первое полугодие 2019 года вырос на треть – почти на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
  • В первом полугодии текущего года в пределах Украины переведено почти 93,28 млрд грн или 3,465 млрд долл. США в эквиваленте.
  • По данным НБУ в ТОП-5 стран по объемам переводов в Украину входят: США (15%), Италия (14%), Польша (11%), Россия (9%), Израиль (8%).
По материалам Finance.UA
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