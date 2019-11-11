НБУ упростил выдачу лицензий на гривневые переводы

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Нацбанк упростил порядок выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензий на перевод средств в гривне.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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“Национальный банк упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, отменив обязанность небанковского учреждения согласовывать с Национальным банком внутренние правила о переводе средств”, – говорится в сообщении.
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