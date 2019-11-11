Ford назвал свой электрокроссовер Ford Mustang Mach-E

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Американский автопроизводитель Ford наконец объявил официальное название своего электрокроссовера в стиле Mustang — новинку назвали Ford Mustang Mach-E (как и предполагалось). Анонс электромобиля состоится в понедельник 18 ноября, тогда же стартуют онлайн-предзаказы, а рекламировать Mach-E позвали известного актера Идриса Эльбу.
Официальное представление серийного электромобиля Ford Mustang Mach-E состоится в Лос-Анджелесе, в нем будет участвовать вышеупомянутый актер, с котором ранее был подписан соответствующий контракт.
После завершения мероприятия на сайте Ford.com стартуют предзаказы, при этом от будущих владельцев электромобиля потребуют внести депозит в размере $500. В компании отметили, что желающим приобрести новинку стоит поторопиться, так как будет доступно ограниченное количество моделей First Edition и других версий. Для начала можно будет выбрать базовые характеристики, а окончательно финализировать спецификации можно будет в следующем году, ближе к началу производства.
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