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Ford назвал свой электрокроссовер Ford Mustang Mach-E

Ford назвал свой электрокроссовер Ford Mustang Mach-E

Американский автопроизводитель Ford наконец объявил официальное название своего электрокроссовера в стиле Mustang — новинку назвали Ford Mustang Mach-E (как и предполагалось). Анонс электромобиля состоится в понедельник 18 ноября, тогда же стартуют онлайн-предзаказы, а рекламировать Mach-E позвали известного актера Идриса Эльбу.

Официальное представление серийного электромобиля Ford Mustang Mach-E состоится в Лос-Анджелесе, в нем будет участвовать вышеупомянутый актер, с котором ранее был подписан соответствующий контракт.

После завершения мероприятия на сайте Ford.com стартуют предзаказы, при этом от будущих владельцев электромобиля потребуют внести депозит в размере $500. В компании отметили, что желающим приобрести новинку стоит поторопиться, так как будет доступно ограниченное количество моделей First Edition и других версий. Для начала можно будет выбрать базовые характеристики, а окончательно финализировать спецификации можно будет в следующем году, ближе к началу производства.

По материалам ITC.ua
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