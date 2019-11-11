Xiaomi за день продала 76 тысяч ноутбуков

Китайский производитель Xiaomi тоже присоединился к массовой распродаже в День холостяка, проходившего на китайских площадках 11 ноября. И этот день стал достаточно успешным для производителя.

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В подразделе Xiaomi, что занимается выпуском ноутбуков, отчитались, что в первый день распродажи было продано более 76 000 ноутбуков. Это принесло компании выручки на общую сумму 50 миллионов долларов.

Известно, что ноутбуки Xiaomi лидируют в категории легких 12-14 дюймовых моделей, и 14-дюймовых моделей на платформе AMD.

В целом, выручка Xiaomi в первый день продаж составила почти миллиард долларов.