Tesla получила разрешение на массовое производство электромобилей в Китае

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Министерство промышленности и информатизации КНР выдало компании Tesla лицензию на массовое производство электрических автомобилей в стране.
Ранее появились сообщения о начале производства компанией на заводе в Шанхае электрокаров Model 3 в небольших объёмах в рамках подготовки к серийному производству.
Источники ресурса Bloomberg подтвердили, что завод Tesla в Шанхае сначала будет выпускать седаны Model 3 по цене, эквивалентной $50 000. Хотя это дороже цены электромобиля в США, но, вероятно, значительно дешевле, чем его стоимость в Китае с учётом транспортных расходов на транспортировку из США и ввозных пошлин.
Завод в Шанхае — первый производственный объект Tesla за пределами США. Как ожидается, он поможет компании увеличить продажи и прибыль благодаря высокому спросу на электромобили в Китае. Начало массового производства, однако, совпало с периодом резкого замедления роста китайского автомобильного рынка на фоне торговой войны между США и Китаем. Тем не менее, он остается крупнейшим в мире рынком автомобилей.
На днях Илон Маск объявил о планах Tesla по строительству ещё одной Гигафабрики, на этот раз, в окрестностях Берлина. Этот завод в конечном итоге будет отвечать за производство автомобилей Tesla в Европе, но, по всей видимости, до его запуска придётся ждать несколько лет.
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