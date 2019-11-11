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Налоги в Украине можно будет платить со смартфона

Налоги в Украине можно будет платить со смартфона

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) начала работу над изменением интерфейса электронного кабинета плательщика налогов и созданием мобильного приложения, которое позволит плательщикам отчитываться и платить все налоги с помощью смартфона.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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«Налоговая в смартфоне» как нельзя лучше позволит реализовать принцип бесконтактного общения налоговиков с плательщиками. А это, в свою очередь, не только сэкономит время налогоплательщикам, но и будет способствовать уменьшению коррупционных проявлений непосредственно в службе», – говорится в сообщении.

Как отмечается, электронным кабинетом пользуются 5 млн плательщиков налогов ежемесячно.

Кто сможет пользоваться «Налоговой в смартфоне». Компании, частные предприниматели, граждане.

Какие услуги можно будет получить в приложении. Получение налоговых услуг, отчетности и уплаты налогов.

Карты для тех, кто много тратит

«Такая широкая аудитория пользователей заставляет нас постоянно держать руку на пульсе, изучать потребности наших клиентов, их спрос на услуги и совершенствоваться в соответствии с этими требованиями», – цитирует пресс-служба Верланова.

Справка Finance.ua:

  • Одними из первых элементов «государства в смартфоне» будет введение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме.
  • Также водителям изменят систему заказов номеров для авто. Их планируют осуществлять через интернет.
По материалам Finance.UA
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