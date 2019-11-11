Налоги в Украине можно будет платить со смартфона

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная налоговая служба Украины (ГНС) начала работу над изменением интерфейса электронного кабинета плательщика налогов и созданием мобильного приложения, которое позволит плательщикам отчитываться и платить все налоги с помощью смартфона.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Читайте также: ГНС первой будет реализовывать «Государство в смартфоне», – Верланов
«Налоговая в смартфоне» как нельзя лучше позволит реализовать принцип бесконтактного общения налоговиков с плательщиками. А это, в свою очередь, не только сэкономит время налогоплательщикам, но и будет способствовать уменьшению коррупционных проявлений непосредственно в службе», – говорится в сообщении.
Как отмечается, электронным кабинетом пользуются 5 млн плательщиков налогов ежемесячно.
Кто сможет пользоваться «Налоговой в смартфоне». Компании, частные предприниматели, граждане.
Какие услуги можно будет получить в приложении. Получение налоговых услуг, отчетности и уплаты налогов.
«Такая широкая аудитория пользователей заставляет нас постоянно держать руку на пульсе, изучать потребности наших клиентов, их спрос на услуги и совершенствоваться в соответствии с этими требованиями», – цитирует пресс-служба Верланова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Платный въезд в центр Киева - инициатива от КГГАВчера, 08:30 - 1948 11
Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)Вчера, 11:01 - 1579 10
В Раде хотят обложить налогами соцсети и стриминговые платформыВчера, 14:15 - 1281 8
В случае остановки транзита газа экономика Украины может "уйти в минус" - ВитренкоВчера, 09:24 - 1380 6
Пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины - ЕБРРВчера, 20:20 - 605 5
Какие нарушения ПДД будет распознавать система видеофиксации (инфографика)Вчера, 13:00 - 3972 2
Какой курс доллара заложен в бюджетеВчера, 16:05 - 3541
Принят бюджет на 2020 год: основные цифрыВчера, 14:30 - 2385 2
Межбанк: за гривну сыграют четыре фактораВчера, 11:22 - 2178
Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)Вчера, 11:01 - 1579 10
Основатель "Википедии" запустил соцсетьВчера, 17:20 - 155
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 665 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 718
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2036 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2371