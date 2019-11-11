В Google Maps появится встроенный голосовой переводчик

Картографические приложения вроде Google Maps существенно упрощают навигацию в незнакомых местах, но даже с ними порой приходится обращаться за помощью к другим людям.

Например, когда на другом языке требуется объяснить адрес водителю такси или спросить нужную информацию у прохожих. Google решила эту проблему.

Змейка Google объявила об интеграции фирменного переводчика в приложение «Карты». При открытии информации о любом здании или объекте на картах можно будет включить озвучивание его названия и адреса на местном языке. Например, если вам нужно в Токио проехать к какому-нибудь музею и для этого требуется спросить у местных схему проезда, то можно будет прямо из «Карт» озвучить им название пункта назначения на японском.

Для продолжения разговора можно сразу же перейти в приложение «Переводчик», чтобы перевести ответ или что-то сказать собеседнику. Новая функция станет доступна в этом месяце пользователям «Google Карт» на Android и iOS и на старте будет поддерживать 50 языков с появлением новых в будущем.