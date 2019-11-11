0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

В Google Maps появится встроенный голосовой переводчик

В Google Maps появится встроенный голосовой переводчик

Картографические приложения вроде Google Maps существенно упрощают навигацию в незнакомых местах, но даже с ними порой приходится обращаться за помощью к другим людям.

Например, когда на другом языке требуется объяснить адрес водителю такси или спросить нужную информацию у прохожих. Google решила эту проблему.

Змейка Google объявила об интеграции фирменного переводчика в приложение «Карты». При открытии информации о любом здании или объекте на картах можно будет включить озвучивание его названия и адреса на местном языке. Например, если вам нужно в Токио проехать к какому-нибудь музею и для этого требуется спросить у местных схему проезда, то можно будет прямо из «Карт» озвучить им название пункта назначения на японском.

Для продолжения разговора можно сразу же перейти в приложение «Переводчик», чтобы перевести ответ или что-то сказать собеседнику. Новая функция станет доступна в этом месяце пользователям «Google Карт» на Android и iOS и на старте будет поддерживать 50 языков с появлением новых в будущем.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.